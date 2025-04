Condutor de S-10 bate em árvore na Cafezais e polícia encontra arma no porta-luvas

Motorista, de 31 anos, de uma Chevrolet S-10 provocou um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (3), após perder o controle do veículo e colidir com uma árvore na Avenida dos Cafezais, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Durante a vistoria no veículo, policiais militares que atendiam a ocorrência, encontraram uma pistola de calibre 9 milímetros no porta-luvas da caminhonete, além de 12 munições.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista foi socorrido com diversas fraturas em decorrência do ocorrido e encaminhado para atendimento hospitalar, conforme a versão de familiares.

A equipe do Batalhão de Trânsito foi informada que outra equipe fazia a escolta do rapaz e que após questionar o motorista sobre a arma, afirmou que comprou a pistola para defesa pessoal, pois estaria sendo ameaçado.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, onde foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

