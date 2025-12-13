Condutor embriagado provoca acidente e deixa motociclista ferido no Jardim Jacy

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido na noite de quinta-feira (12), no bairro Jardim Jacy, em Campo Grande. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta em um cruzamento da região e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h40, quando o motorista de um Peugeot, de 41 anos, identificado como Rodrigo, seguia pela Avenida Europa e tentou entrar à esquerda na Rua Noruega. Durante a manobra, o veículo acabou interceptando a motocicleta que vinha no sentido contrário, provocando a batida.

Com o impacto, o motociclista, Higo de 29 anos, caiu e reclamava de dores no braço, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa para avaliação médica. Os dois veículos sofreram danos. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para consumo de álcool.

Ainda conforme o registro, foi constatado que o condutor do carro não possuía habilitação para dirigir. O veículo foi removido e as medidas administrativas foram adotadas no local. O motorista foi levado à delegacia sem apresentar resistência.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem habilitação na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde foram tomadas as providências cabíveis.

