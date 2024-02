Condutora de Fiesta é atingida por ônibus após invadir corredor na Rui Barbosa

A motorista de um Ford Fiesta escapou de um acidente fatal após fazer uma conversão indevida na Rui Barbosa com Luís Ceciliano Vilares, na Vila Glória, região central de Campo Grande na manhã desta segunda-feira (19).



De acordo com relatos colhidos no local do acidente, o ônibus seguia pelo corredor da Rui Barbosa e a motorista seguia na faixa do meio da via, quando tentou fazer a conversão para a esquerda para acessar a Luís Ceciliano, entrando na frente do veículo de transporte coletivo.



A condutora do Ford Fiesta foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento UPA.

