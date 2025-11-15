Confronto com Choque termina com dois mortos em Ponta Porã

Dois homens morreram na madrugada deste sábado (15) após um confronto com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em Ponta Porã.

De acordo com as primeiras apurações, os suspeitos estavam em uma chácara e, ao notarem a aproximação dos policiais, teriam iniciado uma série de disparos contra a guarnição.

Houve troca de tiros e ambos acabaram baleados. Mesmo recebendo socorro, não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã.

A identidade dos dois ainda não foi confirmada.

