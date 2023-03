Confronto termina com idoso baleado pela PM na Capital

Um idoso, de 67 anos, foi baleado durante confronto com policiais militares, na noite desse sábado (26), em Campo Grande. A troca de tiros foi pouco antes das 19h, na Vila Carvalho.

Conforme boletim de ocorrência, a PM havia sido chamada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública, quando encontraram o idoso próximo a uma árvore, com um revólver cromado em mãos.

O suspeito teria desrespeitado ordem de largar a arma e atirado contra o motorista da viatura. Os colegas do PM revidaram e acabaram baleando o idoso.

Com sinais vitais, o suspeito foi levado à Santa Casa pelos próprios policiais.

Ainda segundo o registro, depois do ocorrido, uma testemunha contou à polícia ter escutado o suspeito ameaçando uma pessoa chamada de “Paraíba”, mais cedo. O morador entrou em casa e, logo depois, escutou barulho de tiros.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

