Confundido com outra pessoa, usuário é esfaqueado por trio no Nova Lima

Usuário de drogas, de 24 anos, foi esfaqueado por duas vezes no final da noite deste domingo (4), na região do Nova Lima, em Campo Grande. Ele foi confundido com outra pessoa e atacado por pelo menos três pessoas que chegaram a chamá-lo por outro nome.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava caminhando pela rua Leonardo Nunes, quando em determinado momento percebeu que três suspeitos passaram a persegui-lo e o chamaram pelo nome de 'Matheus' - que não condiz com o nome da vítima.

Logo que foi alcançado, o jovem foi atacado com golpes de faca, ocasionando dois cortes na cabeça durante as agressões. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local para prestar atendimento para a vítima.

Para os militares, o usuário não soube passar nenhuma característica ou informação que pudesse auxiliar os policiais na busca pelos suspeitos. Com estado clínico estável, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

