Confusão pós-jogo termina com homem espancado no Estrela Dalva

Um homem de 43 anos, identificado como Ronaldo, foi espancado na noite de sábado (29) após uma briga em um bar no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande, momentos depois da transmissão do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Segundo o boletim de ocorrência, o torcedor do Flamengo, foi agredido por um grupo de torcedores palmeirenses após ser acusado de jogar um tijolo no rosto de uma mulher.

A confusão começou dentro do bar, onde testemunhas, que preferiram não se identificar, contaram que uma mulher teria sido atingida no nariz por um tijolo arremessado por um desconhecido, causando um corte. No tumulto, populares correram atrás de Ronaldo até a rua Camelo, onde o encontraram e o agrediram com socos e chutes, deixando-o desacordado no meio da via. Ele negou ter atacado a moça e afirmou que apenas passava pelo local quando foi cercado.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima com o rosto inchado e diversas escoriações. A mulher ferida, identificada como Mariane foi encontrada na UPA e também negou que o marido tivesse a agredido e disse que ambos estavam na conveniência “Pereira” quando a briga generalizada começou por motivos não esclarecidos.

Mariane foi levada à UPA Coronel Antonino, enquanto Ronaldo recebeu atendimento no local antes de ser encaminhado para a unidade de saúde. Ambos decidiram não registrar representação formal.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, para conhecimento e demais providências das autoridades.

