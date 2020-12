Conhecido na região por furtos, ladrão é imobilizado no Rita Vieira

Um homem de 32 anos, foi preso pela Polícia Militar, após ser flagrado por um morador tentando furtar sua residência que fica no Rita Vieira, em Campo Grande. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira (10) e, com ajuda do irmão, conseguiu imobilizar o ladrão que estava armado com um canivete.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito já teria cometido um furto no local na quarta-feira (09) e o morador havia registrado boletim de ocorrência na Depac Cepol. O suspeito de 31 anos, é conhecido na região pela prática de furtos a comércios.

Na noite desta quinta (10), o autor voltou a rodear a região, vigiando a residência, que havia furtado na quarta (9). O morador percebeu a atitude suspeita, e durante a noite o criminoso forçava o portão para entrar na casa. Foi quando o jovem de 27 anos surpreendeu o suspeito, eleentão entraram em luta corporal. O autor sacou um canivete, mas não houve tempo para atingir a vítima, pois foi imobilizado defendido pelo irmão.

Os irmãos então, conseguiram imobilizar o suspeito e acionaram a Polícia Militar. Na delegacia o suspeito foi autuado pelos crimes de tentativa de furto e ameaça. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também