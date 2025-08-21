Constrangida por seguranças do Mercadão, mulher procura polícia em Campo Grande

Uma mulher, de 35 anos, procurou as autoridades após se sentir constrangida por um segurança no Mercado Municipal de Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (20).

Conforme o boletim de ocorrência, ela contou que ficou no carro enquanto marido entrou no estabelecimento junto com os filhos pequenos. Em determinado momento, o menino, de 8 anos, recebeu autorização do proprietário de uma loja para ir com uma botina até o estacionamento, onde mostraria o calçado para a genitora.

Enquanto saia do Mercadão, ele foi segurado por um segurança, que colocou a mão no ombro da criança. O funcionário então ordenou que ele voltasse para dentro, onde deveria procurar os pais.

Vendo a cena, ela foi até o local falar com o homem, quando começou uma discussão. Ainda segundo o registro, o chefe dos guardas chegou e orientou as partes, acalmando os ânimos.

Posteriormente, ela alega que foi seguida pelos seguranças enquanto andava com os filhos dentro do Mercadão. A mulher acredita que eles fizeram isso para a constranger.

O caso foi então registrado como constrangimento ilegal e será investigado.

