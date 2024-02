Construindo própria casa, homem cai do telhado, bate a cabeça e morre na Vila Aimoré

Homem, de 46 anos, que não teve a identificação revelada, morreu após cair do telhado e bater a cabeça em vários tijolos enquanto construía sua própria casa, na Vila Aimoré, em Campo Grande, no final da tarde desta quarta-feira (14).

A vítima foi encontrada por familiares que explicaram para as autoridades, que a vítima estava trabalhando para construir sua própria residência, mas que no momento das atividades, não tinha mais ninguém no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas atestou o óbito, informando que o homem estava com extremidades frias, rigidez cadavérica e com sinais de trauma na face.

Durante a perícia realizada pela Polícia Científica, foi informado que a vítima subiu no telhado com a ajuda de uma escada para realizar alguma manutenção, quando o telhado quebrou, fazendo com que o homem caísse de uma altura de pouco mais de 3 metros, batendo a cabeça na base de tijolos, sofrendo sangramento e vômito.

O celular da vítima foi encontrado em cima do telhado e devolvido para familiares.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

