'Conta' chega cedo e criminoso é morto a tiros após esfaquear a mãe em Naviraí

Foi identificado como Estevam Inácio Nogueira, de 31 anos, homem morto na noite de ontem (15), após esfaquear a própria mãe de 51 anos e tentar atacar a guarnição da Força Tática da Polícia Militar de Navirai.



Segundo informações do site TaNaMídia Naviraí, por volta das 20h30m, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde o filho estaria tentado matar a própria mãe.

No local da tentativa de homicídio, os policiais foram informados que a vitima tinha sido socorrida pelo marido até o Hospital Municipal de Naviraí. Já no hospital os policiais, em conversa com o marido da vítima, foram informados que o autor Estevam, estava transtornado e fugiu após o crime, levando algumas facas.



De posse das características do autor a guarnição foi em busca de Estevam que foi encontrado na avenida Amélia Fukuda, a poucos metros do hospital municipal.

Ao ser abordado, Estevam teve ordem para soltar as facas que carregava, mas ele partiu partiu para cima dos policias sendo alvejado com um tiro.

Mesmo ferido e com as facas em mãos, Estevam continuou indo em direção dos policias que tiveram que realizar mais três disparos para cessar a ação. Além das duas facas que ele estava nas mãos, foram encontradas mais uma em sua cintura e outras cinco facas no bolso de sua bermuda.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Estevam para o Hospital Municipal de Naviraí, sedno levado posteriormente para o Hospital de Dourados, onde veio a óbito. Devido as gravidades dos ferimentos que sofreu por parte do filho, a mãe teve que ser transferida também para um hospital na cidade de Dourados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também