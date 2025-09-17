Menu
Polícia

Contrabandeando do Paraguai para MS, grupo movimentou R$ 1,5 milhão em 15 meses

Produtos variam entre cigarros eletrônicos, bebidas e equipamentos eletrônicos diversos

17 setembro 2025 - 12h24Luiz Vinicius
Produtos foram recuperadosProdutos foram recuperados   (Divulgação/PF)

Grupo envolvido em contrabando e descaminho foi alvo da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (17), por meio da Operação Mercúrio, onde o objetivo era desarticular o esquema de comércio irregular de produtos estrangeiros, principalmente em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Os criminosos chegaram a movimentar, em pouco mais de 15 meses, cerca de R$ 1,5 milhão. A comercialização dos produtos contrabandeados e de descaminho eram praticados por meio de organização de rifas ilegais.

As investigações identificaram a entrada e circulação de mercadorias ilegais provenientes do Paraguai, incluindo cigarros eletrônicos, bebidas e equipamentos eletrônicos diversos.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça Federal de Corumbá expediu mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais situados em Corumbá. As buscas foram acompanhadas pela Regional da Polícia Civil e, durante as diligências, foram apreendidos bens, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações.

A operação integra a estratégia de combate a crimes de fronteira e ao comércio ilícito que afeta diretamente a economia nacional. As investigações seguem visando identificar outros envolvidos e dimensionar a totalidade das práticas criminosas.

