Contrabandista abandona carro em plantação de milho após perseguição policial em Ponta Porã

Um motorista fugiu e abandonou um carro no meio de uma plantação de milho depois de ser flagrado transportando produtos de contrabando provenientes do Paraguai. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (10), na região da Vila do Secador, no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pela região quando avistou um Renault Logan trafegando em alta velocidade. Apesar da tentativa de abordagem, o motorista empreendeu fuga, dando início a um acompanhamento tático.

Durante a perseguição, um Volkswagen Gol tentou interferir na ação policial, obstruindo a passagem da viatura para que o Logan pudesse se distanciar. Após isso, o condutor do Gol fugiu em disparada.

Em buscas pela região, os militares encontraram o Logan abandonado em meio a uma plantação de milho.

Durante a vistoria, foram encontrados aproximadamente 840 pacotes de cigarros de origem estrangeira, 51 aparelhos celulares da marca Realme modelo C61 e 500 unidades de cartão de memória. Para remoção do veículo, foi necessário utilizar cordas para arrasta-lo até a base policial de Itamarati.

A Polícia Federal foi acionada e orientou o encaminhamento da carga e do veículo à Receita Federal de Ponta Porã, que ficará responsável pelos procedimentos legais.

