Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois

07 agosto 2025 - 15h24Brenda Assis

Oscar Cabreira Pinazo, de 48 anos, morreu ao tirar a própria vida depois de descobrir que era um dos alvos de uma operação policial em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã. O caso aconteceu na manhã de hoje.

Conforme as informações policiais, Pinazo teria se ferido com um disparo ao perceber a presença dos agentes em sua casa. Ele foi socorrido pela Polícia Nacional e levado ao Hospital Regional da cidade, onde morreu cerca de duas horas depois.

Ele atuava como contrabandista, sendo alvo da operação Pavão Real I, que investiga uma rede internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, o homem estava em prisão domiciliar desde uma fase anterior da investigação.

Horas antes da operação, ele teria sido indicado oficialmente pela justiça paraguaia.

Segundo o site Ponta Porã News, os familiares de Pinazo descordam da versão de suicídio, apresentada pelas autoridades. Diante da suspeita, uma investigação será aberta para apurar os fatos ocorridos na manhã de hoje.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Faustão
Polícia
Faustão é internado com infecção na perna em São Paulo
O carro foi localizado na madrugada de hoje
Polícia
Homem aluga carro, não devolve e acaba preso por furto em Campo Grande
Unei Dom Bosco, em Campo Grande
Polícia
A caminho da Unei Dom Bosco, adolescentes fogem de viatura em Campo Grande
STF
Polícia
Homem que sentou na cadeira de Moraes durante 8 de janeiro é condenado pelo STF
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Venezuelana é atropelada em calçada de Dourados
A vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde
Polícia
Motociclista é atingido por botijões de gás durante acidente na BR-163, em Dourados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Tio é esfaqueado ao confrontar traficantes que ofereciam drogas à sobrinha em Bonito
O caso foi descoberto durante uma fiscalização da PMR
Polícia
Homem dá golpe de R$ 6,5 mil em ex-presidiário e acaba sendo sequestrado em Angélica
A tentativa de homicídio aconteceu na noite de ontem
Polícia
Jovem é baleado durante tentativa de assassinato em Dourados

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS