Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira

Oscar Cabreira Pinazo, de 48 anos, morreu ao tirar a própria vida depois de descobrir que era um dos alvos de uma operação policial em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã. O caso aconteceu na manhã de hoje.

Conforme as informações policiais, Pinazo teria se ferido com um disparo ao perceber a presença dos agentes em sua casa. Ele foi socorrido pela Polícia Nacional e levado ao Hospital Regional da cidade, onde morreu cerca de duas horas depois.

Ele atuava como contrabandista, sendo alvo da operação Pavão Real I, que investiga uma rede internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, o homem estava em prisão domiciliar desde uma fase anterior da investigação.

Horas antes da operação, ele teria sido indicado oficialmente pela justiça paraguaia.

Segundo o site Ponta Porã News, os familiares de Pinazo descordam da versão de suicídio, apresentada pelas autoridades. Diante da suspeita, uma investigação será aberta para apurar os fatos ocorridos na manhã de hoje.

