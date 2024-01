Contrabandista morre ao ser jogado para fora de carro durante capotamento na MS-040

Acidente grave deixou um morto durante a manhã desta quarta-feira (24), na altura do KM-164 da MS-040, em Santa Rita do Pardo. Ele foi arremessado para fora do veículo durante um capotamento. O carro estava ‘recheado’ com pacotes de cigarro ilegal.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava conduzindo um Fiat Siena ELX, ano 2009, com placas da cidade de Angelica (MS), seguindo de Campo Grande para Santa Rita do Pardo, quando acabou perdendo o controle de direção.

Por conta disso, o carro saiu da pista, vindo a atingir um barranco às margens da rodovia. Depois da colisão, Siena capotou várias vezes e o motorista foi jogado para fora.

O automóvel ficou completamente destruído. Segundo o site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo foi acionado para atender a ocorrência, mas ao chegar no local encontrou a vítima sem sinais vitais, caída ao lado do veículo, em meio aos maços de cigarro.

O homem não portava nenhum documento de identificação e o carro não possuía registro de furto ou qualquer outra restrição. Além do socorro, equipes da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas estiveram no local, fazendo o acompanhamento da ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também