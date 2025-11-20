Contrabandista morre durante capotamento entre Rio Brilhante e Maracaju

Passageiro de um Volkswagen Gol morreu durante um capotamento ocorrido na tarde de quarta-feira (19), no km 336 da BR-267, entre Rio Brilhante e Maracaju.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, Gleidson Trindade da Silva, de 41 anos, seguia viagem com um colega quando o motorista perdeu o controle de direção e saiu da pista. Neste momento, o veículo capotou várias vezes até parar em uma plantação, localizada as margens da rodovia.

Testemunhas que passavam pela região acionaram a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que ao chegar no local indicado constataram a morte do homem. Na sequência, o Corpo de Bombeiros também foi chamado, socorrendo o motorista e o encaminhando para um hospital em Maracaju.

No veículo, as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica encontram diversos pacotes de cigarros, essências de narguilé e frascos de perfumes, levantando suspeita de contrabando.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também