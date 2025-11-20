Menu
Menu Busca quinta, 20 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Contrabandista morre durante capotamento entre Rio Brilhante e Maracaju

O outro ocupante do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para um hospital

20 novembro 2025 - 10h11Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de ontemO acidente aconteceu na tarde de ontem   (Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real )

Passageiro de um Volkswagen Gol morreu durante um capotamento ocorrido na tarde de quarta-feira (19), no km 336 da BR-267, entre Rio Brilhante e Maracaju. 

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, Gleidson Trindade da Silva, de 41 anos, seguia viagem com um colega quando o motorista perdeu o controle de direção e saiu da pista. Neste momento, o veículo capotou várias vezes até parar em uma plantação, localizada as margens da rodovia. 

Testemunhas que passavam pela região acionaram a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que ao chegar no local indicado constataram a morte do homem. Na sequência, o Corpo de Bombeiros também foi chamado, socorrendo o motorista e o encaminhando para um hospital em Maracaju.

No veículo, as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica encontram diversos pacotes de cigarros, essências de narguilé e frascos de perfumes, levantando suspeita de contrabando. 

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá
Polícia
Criança de 12 anos fica ferida ao ser atropelada por ônibus em Corumbá
Imagem Ilustrativa
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Polícia
Colisão na BR-070 mata casal e bebê no Mato Grosso
Jovem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Jovem é agredido 'do nada' em balada de Campo Grande
Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel
Polícia
Polícia Civil prende acusado de "se esfregar" em mulheres e adolescente em show gospel
Depac Dourados
Polícia
Homem morre horas depois de ser atropelado na BR-163, em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão leva surra ao invadir casa armado com faca no Lageado
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Polícia
Teto de caminhonete é arrancado durante colisão com caminhão e passageira morre em MS
Motorista confessa que inventou sequestro e bomba no Rodoanel em SP
Polícia
Motorista confessa que inventou sequestro e bomba no Rodoanel em SP
O entorpecente foi encontrado com auxílio do cão farejador, Aron
Polícia
Operação Renoe: Choque apreende 44 kg de cocaína em carreta dos Correios

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Polícia
'Acabei de matar sua filha, vai lá ver ela', jovem é assassinada pelo marido em Sonora
Consórcio Guaicurus acompanhará a operação, podendo fazer reajuste
Cidade
Feriado de Consciência Negra contará com esquema especial de ônibus
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande