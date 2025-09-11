Contrabandista que morreu em acidente na MS-276 tinha 17 anos

Saiba Mais Trânsito Contrabandista morre em grave acidente e passageiro fica ferido na MS-276

O contrabandista, identificado apenas como Rafael de 17 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (11), na MS-276, entre Deodápolis e Dourados. Um idoso, identificado como Aldo Dias dos Santos, de 63 anos, ficou ferida durante o acidente fatal.

Conforme as informações policiais, os dois viajavam em um Volkswagen Gol branco, com placas de Nova Andradina. Por motivos ainda não identificados, o condutor teria perdido o controle de direção, saído da pista e colidido contra um coqueiro, localizado às margens da rodovia.

Por conta da batida, o carro ficou completamente destruído. A vítima que sobreviveu foi socorrida e levada para um hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o atendimento da ocorrência, foi descoberto que o automóvel estava carregado com cigarros contrabandeados. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

