Contrabandista que morreu na MS-040 é identificado e tinha 26 anos

Foi identificado como Miguel Eliezer Fernandes Pereira, de 26 anos, é o rapaz que morreu após capotar o veículo carregado com cigarros contrabandeados na rodovia MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, na manhã de quinta-feira (24).

Conforme as informações divulgadas pelo site Cenário MS, o rapaz era morador da cidade de Fátima do Sul. Ele seguia de Campo Grande para Santa Rita do Pardo quando acabou perdendo o controle de direção, saiu da pista, colidiu contra um barranco e capotou várias vezes.

O Fiat Siena em que Miguel estava ficou completamente destruído. Devido a dinâmica do acidente, o motorista foi arremessado para fora do carro, morrendo ainda no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas e do Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo estiveram na cena do acidente, fazendo os levantamentos sobre o caso.

