Contrabando de 'Mounjaro' é apreendido pela polícia em Bonito

Policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreenderam medicamentos emagrecedores e outros produtos contrabandeados durante uma fiscalização na rodovia MS-345, na altura do km 220, em Bonito, na segunda-feira (9). O prejuízo estimado ao crime é de R$ 128,7 mil, segundo a polícia.

De acordo com o BPMRv, a equipe da Base Operacional de Bonito abordou um veículo que trafegava em atitude suspeita. Durante a vistoria, os policiais encontraram 49 medicamentos emagrecedores e diversos produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam canetas emagrecedoras, unidades de medicamentos e outros produtos. Também foram localizados aparelhos celulares, cigarros de origem estrangeira e uma scooter elétrica, todos transportados de forma irregular.

O veículo e as mercadorias foram apreendidos, e os envolvidos encaminhados para os procedimentos legais. As circunstâncias do caso serão apuradas.

