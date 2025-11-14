Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Conveniência que funcionava como fábrica clandestina de bebidas é alvo de operação em Ponta Porã

As autoridades trabalham para identificar o fornecedor do álcool utilizado na fábrica

14 novembro 2025 - 15h41Brenda Assis

Uma conveniência, que funcionava como fábrica clandestina de bebidas em Ponta Porã foi alvo de fiscalização durante a manhã desta sexta-feira (14). As ações foram realizadas pelas equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON do município.

Durante a fiscalização, foram constatadas algumas irregularidades no comércio. A fiscalização foi realizada para verificar qual seria a ligação da conveniência em questão com a produção e comercialização das bebidas alcoólicas que foram produzidas na fábrica de Terenos, uma vez que foram encontrados, durante a fiscalização na fábrica, pedidos de venda dos produtos apreendidos na conveniência de Ponta Porã, e o CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de Terenos, demonstrando, a má-fé da empresa em “esquentar” notas fiscais e a rotulagem das bebidas produzidas.

No momento da ação, apenas uma vendedora estava no local, informado quem seria o real proprietário, que deverá ser intimado, assim que localizado, para prestar esclarecimentos.

No local foram localizadas 58 garrafas de coquetel alcoólico da marca Shirlof, a mesma marca produzida na fábrica de Terenos, que estavam à venda.

As investigações continuam para que o fornecedor do álcool na fabricação das bebidas e quem seriam os compradores do produto.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adolescente foi atendido pelo Samu
Polícia
Discussão termina em briga e aluno fere colega a tesouradas em Três Lagoas
Depac Dourados
Polícia
Homem morre dias após cair durante crise convulsiva em Ponta Porã
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Jovem é vítima de importunação sexual em padaria de Três Lagoas: 'tchau gostosa'
Imagem ilustrativa
Polícia
Idosa morre quase três meses após cair de escada em residência em Camapuã
Um dos cachorros que sofriam maus-tratos foi resgatado pela polícia
Polícia
Filhotes morrem e tutora é presa por maus-tratos a sete cachorros em Campo Grande
Menino havia desaparecido
Polícia
Menino que estava desaparecido em Jaraguari é encontrado afogado em buraco
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Homem que jogou álcool e tentou matar companheira incendiada é preso em Três Lagoas
Celular da vítima foi apreendido para perícia
Polícia
Pai e filho são suspeitos de abusar sexualmente de vizinho com autismo em Dourados
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Médico tenta beijar estagiária a força e é preso em Três Lagoas

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas