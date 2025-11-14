Conveniência que funcionava como fábrica clandestina de bebidas é alvo de operação em Ponta Porã

Uma conveniência, que funcionava como fábrica clandestina de bebidas em Ponta Porã foi alvo de fiscalização durante a manhã desta sexta-feira (14). As ações foram realizadas pelas equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON do município.

Durante a fiscalização, foram constatadas algumas irregularidades no comércio. A fiscalização foi realizada para verificar qual seria a ligação da conveniência em questão com a produção e comercialização das bebidas alcoólicas que foram produzidas na fábrica de Terenos, uma vez que foram encontrados, durante a fiscalização na fábrica, pedidos de venda dos produtos apreendidos na conveniência de Ponta Porã, e o CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado pela fábrica de Terenos, demonstrando, a má-fé da empresa em “esquentar” notas fiscais e a rotulagem das bebidas produzidas.

No momento da ação, apenas uma vendedora estava no local, informado quem seria o real proprietário, que deverá ser intimado, assim que localizado, para prestar esclarecimentos.

No local foram localizadas 58 garrafas de coquetel alcoólico da marca Shirlof, a mesma marca produzida na fábrica de Terenos, que estavam à venda.

As investigações continuam para que o fornecedor do álcool na fabricação das bebidas e quem seriam os compradores do produto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também