Convocados na 1° chamada do IFMS devem se matricular a partir deste sábado

A convocação da primeira chamada para ingresso em cursos de graduação neste primeiro semestre letivo do Instituro federal e Amto Grosso do SUl (IFMS), foi divulgada na sexta-feira (2). A seleção foi feita por meio das notas obtidas pelos candidatos nas últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Por meio do edital nº 95/2023 , foram ofertadas 720 vagas para cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

Os convocados deverão fazer a matrícula on-line a partir deste sábado, 3. O prazo segue até o dia 6 de fevereiro. Após o período de matrículas da primeira chamada, caso ainda haja vagas não preenchidas, será publicada, na Central de Seleção do IFMS, a segunda chamada, prevista para o dia 8 de fevereiro.

O acesso ao sistema pode ser feito utilizando a conta do Gov.BR ou clicando em 'Ainda não tem Login? Clique aqui para ativar o seu acesso'. Dessa forma, será solicitado o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), a data de nascimento e o e-mail utilizado no cadastro na Central de Seleção.

Após ativar o acesso, o login no sistema estará liberado. A primeira senha será enviada por e-mail. Uma vez logado, o candidato deve conferir os dados pessoais e a opção de curso para o qual se inscreveu.

Caso ainda não tenha preenchido o Questionário Socioeconômico, o candidato deve fazê-lo como pré-requisito para a solicitação de matrícula.

O candidato que não tem acesso à internet poderá solicitar a utilização de um computador do IFMS para enviar sua documentação. Para isso, deverá agendar dia e horário na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga é ofertada. Confira os contatos e horários de atendimento dos dez campi.

