Corna se irrita com ligações das amantes do marido e o agride com espelho em MS

Uma mulher, de 50 anos, foi presa depois de meter um espelho na cabeça do marido, de 49 anos, durante a noite de quarta-feira (9), na Rua Ataíde Barbosa de Souza, localizada em Nova Alvorada do Sul. O motivo? A autora cansou de receber ligações das amantes do companheiro.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de vias de fato e violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram a vítima lesionada e com sangramento. Por conta do ferimento, ele precisou ser socorrido e levado para o Hospital Municipal.

Para os militares, a autora contou que acertou o companheiro com um espelho. Ela disse estar cansada de ‘ser corna’, já que o homem sai de casa para ir até Sidrolândia e se relacionar com outras mulheres.

Posteriormente, ao retornar, a esposa da vitima fica recebendo ligações das amantes do marido. Ao reclamara sobre o assunto, a mulher foi atacada com uma ferramenta, mas se defendeu usando o espelho, causando o ferimento no homem.

A mulher disse estar com dores e inchaços pelo corpo por conta da briga. Consta ainda no registro que os dois não quiseram ir até a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso.

