Corna surta e atira na amante do marido em Pedro Gomes

Uma mulher, de 36 anos, foi presa por ameaça, porte ilegal de arma de fogo e subtração de pertences pessoais durante a madrugada desta terça-feira (15), em Pedro Gomes.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender um caso de disparos, contra uma mulher de 43 anos. A vítima então contou que estava em seu carro quando foi fechada por outro veículo.

Ao parar, a suspeita desceu do carro, retirou a chave de ignição e o celular da vítima, fugindo logo em seguida. Ela explicou ainda que a autora é esposa do homem que a acompanhava no momento do crime, que teria sido cometido por ciúmes.

Com base nestas informações fornecidas, os policiais iniciaram buscas e localizaram a suspeita na Rua Archângela Mourão. Ao perceber a presença da equipe policial, a mulher tentou fugir e acabou sendo alcançada pouco tempo depois. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ela a chave do carro e o celular subtraídos da vítima.

A autora contou que jogou a arma em um bueiro pouco antes de ser abordada. Ela confessou o crime dizendo que foi motivada por achar que o companheiro esteja mantendo um relacionamento extraconjugal com a vítima.

Diante da situação, ela foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia da cidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também