“Corno chifrudo”, assina mulher em recibo de pensão da filha

Redmar Dorneles de Sousa, 34 anos, procurou a polícia na terça-feira (10), para denunciar a sua ex-esposa, Viviane Nascimento Vieira, 29 anos, depois de ter sido caluniado ao pagar a pensão da filha, em Sidrolândia.

De acordo com informações do registro policial, Redmar foi até a residência de Viviane para pagar a pensão da filha que tem com ela. Ele então solicitou para sua ex-mulher assinasse o recibo de pagamento da pensão, momento em que ela pegou o talão e escreveu: “Redmar corno chifrudo”.

Viviane ainda teria chutado o pé direito de Redmar, e causou um pequeno corte no dedão. Diante do fato, o homem foi até a delegacia da cidade para denunciar a ex. Ela também se deslocou até a polícia, confirmou os fatos e foi embora.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e calúnia.

