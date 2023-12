Corno descobre chifre, bate no amante da mulher e quase é morto a tiros em MS

Com o ‘chifre pesando’ um homem, de 45 anos, quase foi morto a tiros ao bater no novinho, de 26 anos, que sua esposa arrumou como amante. Ele teria tentado pegar a companheira no flagrada, mas não teve sucesso. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (19), na R. dos Curiós, em Chapadão do Sul.

Segundo o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde vários tiros haviam sido disparados na rua. Ao chegar no local indicado, os militares viram apenas um Chevrolet Astra fugindo. O veículo chegou a ser abordado momentos depois, sendo conduzido pelo ‘corno’.

Ao militares ele contou que descobriu com o irmão que estava sendo traído pela esposa. Os dois então armaram um flagrante, descobrindo onde o encontro entre os dois aconteceria. Porém, o homem não aguentou esperar e foi até o local “abordando” o amante da mulher, armados com um taco de beisebol, dando inicio as agressões contra ele.

Para se defender, o novinho sacou uma arma e efetuou vários disparos, atingindo o carro dos abordados. Momentos depois, o amante apareceu no quartel da PM, com braço lesionado, proveniente das agressões, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para socorrê-lo. Quando questionado sobre a arma, ele contou que teria jogado a pistola antes de chegar ao local, mas ainda assim levou os policiais onde estava o objeto.

Diante da situação, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio simples na forma tentada.

