Corpo carbonizado é encontrado em posto de gasolina no Jardim Leblon

O corpo de um homem ainda não identificado, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (13), parcilamente carbonizado em um posto de combustível abandonado, no Jardim Leblon, em Cuiabá, capital do Mato Grosso.

De acordo com o Mídia News, a Polícia Militar informou que o local fica ao lado de uma concessionária de veículos, na Avenida Miguel Sutil, e que quando chegaram para atender a ocorrência, por volta das 5h30, as chamas já tinham se apagado, mas ainda saia muita fumaça do corpo.

No entanto, a vítima também tinha sinais de espancamento pelo corpo, além de marcas de perfurações de tiros. Os investigadores também constataram que o homem foi arrastado e abandonado no local.

O local foi isolado e a Politec e Polícia Civil foram acionados para dar início aos procedimentos de investigação.

Com ele não foi encontrado nenhum documento de identificação. A suspeita é de que ele seja um usuário de drogas da região.

