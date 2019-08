Corpo com perfurações no crânio é encontrado em córrego

Rauster Campitelli, com informações do Itaporã News

Por meio de uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), a Polícia Civil de Caarapó localizou, por volta das 11h30 deste domingo (25), o corpo de um homem dentro do córrego Engenho Velho. Segundo o delegado de Juti, o Dr Silvio Ramos Pereira, que responde atualmente pela delegacia de Caarapó, o jovem, de 20 anos, era conhecido como Sandrinho de Souza.

O delegado disse ainda que o corpo apresentava duas perfurações no crânio, provavelmente provocadas por disparo de arma de fogo. Pereira informou também que a Polícia Civil realizou os levantamentos de praxe e as perícias, sendo que, no momento, estão em andamento as investigações para averiguar quem seriam os autores do crime.

O corpo foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caarapó.

