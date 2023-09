Corpo de adolescente é encontrado no Rio Aquidauana após três dias de buscas

O corpo do adolescente Juliezer Nogueira Dias, de 17 anos, que estava desaparecido no Rio Aquidauana desde a tarde de domingo (17) foi encontrado preso em galhos próximo à prainha de Anastácio, nesta terça-feira (19).

Conforme o site O Pantaneiro, no domingo ele estava se divertindo no local com alguns amigos, quando acabou desaparecendo. Ao notarem a ausência do rapaz, os colegas acionaram as equipes do Corpo de Bombeiros, que vinha trabalhando desde então para tentar localizar o adolescente.

Por volta das 15h25 de ontem, os militares encontraram o corpo de Juliezer já sem vida, a 500 metros do local onde foi visto pela última vez.

Ele estava preso em galhos próximo à prainha de Anastácio. Equipes da Polícia Cientifica e da Polícia Civil foram até o local, para fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

