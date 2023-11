Corpo de agrônomo é encontrado às margens do Rio Taquari

O corpo do agrônomo Anderson Rezzadori, de 30 anos, que desapareceu nas águas do Rio Taquari foi encontrado por um pescador no final da manhã desta sexta-feira (10), próximo ao córrego Fortaleza.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, Alemão – como era popularmente conhecido, teria mandado mensagens para amigos via WhatsApp, pedindo por socorro antes de sumir.

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada pelos amigos do agrônomo. Ao chegarem no local, encontraram a Fiat Toro caída dentro do Rio Taquari. O veículo foi retirado do local, com o serviço sendo acompanhado pela Perícia Técnica.

Ainda ontem, a esposa teria registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento dele. Para a polícia, a mulher contou que o marido não sabia nadar. Natural de Viadutos, no Rio Grande do Sul, Anderson morava em Coxim.

As buscas começaram ainda ontem, quando Corpo de Bombeiros, PMA (Polícia Militar Ambiental) e integrantes da Galera do Taquari se dividiram para tentar localizar o engenheiro. Porém, o final da história não foi feliz, já que Anderson não estava mais com vida quando foi localizado.

Ele deixa a esposa e filhos. Não há informações ainda sobre velório e enterro.

Deixe seu Comentário

Leia Também