Polícia

Corpo de baiano que sumiu no Rio Verde é encontrado após três dias

Ele teria pedido por socorro enquanto e afogava, mas não deu tempo de ser salvo

26 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis
Gabriel desapareceu nas águas do rioGabriel desapareceu nas águas do rio   (Fatos Regionais)

O corpo do jovem Gabriel de Jesus Santos de 25 anos, que estava desaparecido desde a tarde de domingo (25) após sumir nas águas do Rio Verde, em Água Clara, foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (26).

Conforme as informações iniciais, o corpo do rapaz estava a 1 quilômetro de onde ele havia se afogado. O jovem era natural da Bahia.

Durante a tarde de domingo, ele estava aproveitando o dia quando começou a se afogar. Testemunhas teriam avistado a vítima nadando quando ouviram os pedidos de socorro.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica da cidade foram acionadas para atender o caso.

