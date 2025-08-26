Corpo de baiano que sumiu no Rio Verde é encontrado após três dias

O corpo do jovem Gabriel de Jesus Santos de 25 anos, que estava desaparecido desde a tarde de domingo (25) após sumir nas águas do Rio Verde, em Água Clara, foi encontrado pelas equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (26).
Conforme as informações iniciais, o corpo do rapaz estava a 1 quilômetro de onde ele havia se afogado. O jovem era natural da Bahia.
Durante a tarde de domingo, ele estava aproveitando o dia quando começou a se afogar. Testemunhas teriam avistado a vítima nadando quando ouviram os pedidos de socorro.
Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica da cidade foram acionadas para atender o caso.
