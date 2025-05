Corpo de Bombeiros salva recém-nascida de 29 dias engasgada com leite em MS

Uma recém-nascida de apenas 29 dias foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá após engasgar com a amamentação na noite de ontem (2), em Corumbá.



A mãe, de 32 anos, foi até o quartel da corporação para pedir ajuda, relatando que a filha engasgou ao ser colocada para deitar após amamentação.



Já no quartel, o soldado BM Corvalan fez manobra de desobstrução com três tapotagens (tapinhas). A recém-nascida reagiu, expeliu secreção e foi levada junto com a mãe para o Pronto-Socorro Municipal, onde foi deixada sob cuidados médicos.



Orientação

Em caso de engasgo com leite materno em bebês, a primeira ação é verificar se o bebê está respirando e, se não estiver, dar leves tapas na região das costas para tentar desobstruir as vias aéreas. Se o engasgo persistir e o bebê ficar inconsciente, é importante iniciar compressões torácicas com os dedos no centro do peito, alternando com ventilação de resgate (soprar ar na boca do bebê). Se o bebê apresentar sinais de melhora, deve ser levado ao médico para avaliação.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também