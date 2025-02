Corpo de homem é encontrado no meio da rua na Mata do Jacinto

O corpo de um homem foi encontrado no meio da rua, na Mata do Jacinto, na madrugada desta sexta-feira (28). Ele não apresentava sinais de violência, mas o caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma testemunha estava seguindo para o trabalho, quando percebeu a presença do corpo de um homem caído na beira da calçada.

Ao se aproximar, ele notou que se tratava de colega de trabalho, atuando no Ceasa, e era conhecido pelo apelido de Tatu. Assim que notou que a vítima não apresentava sinais de temperatura, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

As equipes estiveram no local e confirmaram o óbito. A Polícia Civil e a Polícia Científica não estiveram no endereço, apenas a funerária que recolheu o corpo e o encaminhou para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

O caso foi registrado como achado de cadáver.

