Corpo de homem que pescava no rio Paraguai é resgatado pelos Bombeiros

Foi identificado como Evaldo Belmiro de Alcântara, de 51 anos, o homem que morreu afogado enquanto pescava no rio Paraguai, em Corumbá, na tarde deste domingo, dia 9 de novembro.

O corpo foi localizado e resgatado durante a manhã desta segunda-feira, dia 10, pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme o site Diário Corumbaense, Belmiro estava pescando às margens do rio quando, em determinado momento, entrou na água e não retornou mais a superfície. Populares acionaram os militares, que iniciaram as buscas.

Porém, somente no final da manhã desta segunda, foi possível localizá-lo, já sem vida. O irmão foi responsável pela identificação do homem na Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros informou que o corpo estava a quatro metros de profundidade.

