Corpo de indígena desaparecido desde outubro é encontrado em Dourados

Desaparecido desde o dia 21 de outubro, o corpo do indígena Clelson Velasques Veron, 32 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (27), em Dourados.

Conforme o Dourados News, as buscas por Veron envolveram a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros da capital, sob comando do sargento Thiago Kalunga e Jéssica Lopes, contando também com a cadela da raça pastora holandesa “Laika”.

A ossada foi encontrada nas imediações da Reserva Indígena, entre Dourados/ Itaporã (MS-156). O autor já havia confessado o crime, dizendo que matou a vítima com uma barra de ferro.

Em seguida ele e o irmão, que está foragido, teriam levado o corpo até uma fazenda localizada entre Dourados e Itaporã, em uma caminhonete Chevrolet S10, e jogado em uma valeta, entretanto, o autor informava à polícia, não se recordar do local exato pois estaria embriagado na ocasião.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

