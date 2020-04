Corpo de indígena é deixado por homem em frente de casa

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O jovem indígena Roziel Éder de Oliveira, de 25 anos, foi encotrado morto na Aldeia do Panambizinho, em frente a residência onde morava com a família, na tarde desse domingo (12) em Dourados.

Segundo informações do Dourados Agora, Roziel que também é conhecido pelo apelido de "André", saiu de casa por volta das 12h para trabalhar. Ele ia cortar lenha na região.

Passado algumas horas, um homem que dirigia um carro modelo gol, cor verde, parou em frente à residência e deixou Roziel jogado na grama, e apenas disse para chamarem o socorro.

André estava desacordado, a família estranhou e decidiu acionar a polícia, profissionais da saúde também foram acionados e constaram que ele já estava sem vida.

No corpo de Roziel, a perícia técnica constatou ferimentos no rosto, braços e cintura. A Polícia não descarta a possibilidade de homicídio, mas também trabalha com a hipótese de acidente de trabalho, possivelmente uma queda.

A morte ainda está sendo investigada. Policiais também procuram pelo homem que teria deixado Roziel em casa.

