Corpo de jovem é encontrado ao lado da moto às margens da BR-262 em Três Lagoas

Felipe Lemos Rios Ferreia de 27 anos, foi encontrado morto, ao lado de sua moto, às margens da BR-262, área rural de Três Lagoas.

As testemunhas que o encontraram informaram a Polícia Rodoviária Federal que localizou a moto caída do lado da pista e próximo a um matagal.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e após coletas de dados, liberaram o corpo para ser levado ao Imol, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde será submetido a necropsia e posteriormente liberado para a família fazer o velório e o sepultamento.

O laudo necroscópico e um parecer técnico da Polícia Científica deverá ficar prontos em até 30 dias, indicando as causas da morte.

De acordo com o JPNews, a perícia informou que motocicleta não sofreu grandes havarias, o que pode indicar que o que causou a morte de Felipe pode não ter sido uma colisão frontal, ou traseira de outro veículo.

A suspeita é que a vítima tenha sofrido um mal súbito enquanto pilotava ou caído sozinho com o veículo, mas só com a divulgação do laudo técnico, será possível apontar as reais causas que levaram a morte do motociclista.

