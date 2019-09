Corpo de jovem é encontrado no rio, pouco tempo depois de "afogamento"

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro

O corpo de uma mulher, identificada inicialmente como Alayde de aproximadamente 23 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (30), na Estância Esperança, região da Vila Trindade, em Aquidauana.

O corpo foi encontrado por pessoas que entraram paratomar banho no rio. Segundo os peritos, ainda não se sabe a causa oficial do caso e pelo estado do corpo, tem umas 36 horas que aconteceu o ‘afogamento’.

De acordo com o dono da Estância, outras pessoas já morreram nesse rio e que até colocou uma placa dizendo que é propriedade particular, por conta do fundo do rio que é muito perigoso, porém muitos não respeitam.

O corpo será levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), para mais detalhes sobre o caso.

