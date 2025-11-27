Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros

O corpo do jovem de 21 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (24), foi encontrado na manhã desta quinta-feira (27) no Rio Paraguai, em trecho próximo ao Porto do 17º Batalhão de Fronteira (BFRON), em Corumbá.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo emergiu por volta das 9h30, enquanto as equipes faziam buscas na região. Os militares realizaram a retirada imediata do rapaz da água. Ele foi encontrado a cerca de 600 metros do ponto indicado por testemunhas como o local onde havia submergido.
Após os procedimentos necessários, o corpo foi entregue à funerária de plantão para as providências legais.
O Corpo de Bombeiros informou que continua prestando apoio às autoridades e familiares.
