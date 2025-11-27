Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Polícia

Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros

Após os procedimentos necessários, o corpo foi entregue à funerária de plantão para as providências legais

27 novembro 2025 - 16h41Brenda Assis
Dr Canela

O corpo do jovem de 21 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira (24), foi encontrado na manhã desta quinta-feira (27) no Rio Paraguai, em trecho próximo ao Porto do 17º Batalhão de Fronteira (BFRON), em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo emergiu por volta das 9h30, enquanto as equipes faziam buscas na região. Os militares realizaram a retirada imediata do rapaz da água. Ele foi encontrado a cerca de 600 metros do ponto indicado por testemunhas como o local onde havia submergido.

Após os procedimentos necessários, o corpo foi entregue à funerária de plantão para as providências legais.

O Corpo de Bombeiros informou que continua prestando apoio às autoridades e familiares.

Reportar Erro
Dr Canela
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Caminhoneiro é socorrido após tombar veículo às margens da MS-276
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Polícia
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas
Polícia
Jovens são presos em Três Lagoas por envolvimento em homicídio ocorrido em 2022
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Polícia
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Derf concluiu as investigações
Polícia
Homem mentiu que foi assaltado e se cortou para chamar a atenção da namorada
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é levado para Santa Casa após ser espancado na Vila Serradinho
Viatura Polícia Militar
Polícia
Policial é presa por ameaçar queimar a casa da sogra com coquetel molotov no Danúbio Azul
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é ameaçado de morte após demitir funcionário no Vilas Boas
Policiamento foi reforçado
Polícia
VÍDEO: Policiamento é reforçado após tentativa de estupro e roubo no Parque dos Poderes
Cetremi, em Campo Grande
Polícia
Cidadão estrangeiro denuncia agressão de seguranças no Cetremi

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital