Corpo de jovem que se afogou em lagoa do Nova Lima é encontrado

Após algumas horas de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do jovem Altair Mota Dias, de 23 anos, que morreu afogado em uma lagoa do antigo frigorífico da Mattel. O local fica na região do bairro Nova Lima, no norte de Campo Grande.

Conforme o já noticiado pelo JD1, Altair nadava com outros dois amigos quando decidiram atravessar a lagoa a nado. Porém, ainda por motivos desconhecidos, o rapaz acabou afundando na água e não foi mais visto.

Depois de achar que o jovem estava brincando, os amigos perceberam a gravidade da situação e acionaram o socorro. Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros aguardam a chegada da Perícia Técnica no local.

A busca angustiante foi acompanhada por amigos e familiares do rapaz. A Polícia Civil também é aguardada na lagoa.

