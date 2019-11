Corpo de "Lição" é encontrado em córrego de aldeia

O corpo Carlinhos da Silva Rosa, o “Licão” foi encontrado em avançado estado de decomposição em córrego na Aldeia Jaguapiru nessa quinta-feira (28) em Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, populares teria percebido o corpo do indígena no local e acionaram a polícia. Carlinhos estava ali por alguns dias, devido a condições avançadas do processo de decomposição do corpo.

Os peritos resgataram os restos mortais da vítima e inicialmente a suspeita era de assassinato, mas após análise no Instituto Médico Legal (IML), não foi constatado sinais de violência. O caso é tratado como morte natural.

O fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Dourados.

