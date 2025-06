Corpo de médica que pulou de ponte no Rio Ivinhema é encontrado pelos bombeiros

Após dois dias de buscas, o corpo da médica Elaine Aparecida Ghirotto, foi encontrado a cerca de três quilômetros do ponto onde havia sido vista pela última vez no Rio Ivinhema, na divisa entre os municípios de Ivinhema e Nova Andradina. Ela pulou de uma das pontes do rio na tarde de terça-feira (17).

Conforme as informações divulgadas pelo site Nova News, a operação de resgate contou com o trabalho da equipe composta pelo capitão Campos, tenente Gilberto, subtenente R. Santana e sargento Yamakawa, que atuaram de forma contínua durante os dias de busca.

Relato de populares apontam que a médica acessou a que liga os municípios de Nova Andradina e Ivinhema e, em determinado momento, acabou pulando. Ela retornou à superfície com o rosto ferido e pediu socorro antes de afundar novamente. Um carro e um par de sapatos foram encontrados nas imediações, reforçando a identificação.

O caso gerou forte comoção em toda a região. Elaine era bastante conhecida em Ivinhema, por fazer parte de uma família tradicional do município.

Centro de Valorização da Vida (CVV) - Formado exclusivamente por voluntários, o CVV oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente. Quem procura o serviço, normalmente está se sentido solitário ou precisa conversar de forma sigilosa, sem julgamentos, críticas ou comparações.

A entidade atua a nível nacionalmente e o atendimento é realizado pelo telefone 188. Saiba mais em cvv.org.br.

