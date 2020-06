Corpo de mulher desaparecida é encontrado no Rio Paraguai

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

O corpo de Shirley Ribeiro de Arruda, de 53 anos, desaparecida desde o começo da tarde de domingo (21), foi encontrado por pescadores no Rio Paraguai, na manhã segunda-feira (22). O resgate foi realizado pelo O Corpo de Bombeiros Militar

De acordo com a corporação, o a vítima estava a 2 quilômetros do local onde foi vista pela última vez. Segundo reportagem do Diário Corumbaense, familiares informaram que ela estava na companhia de parentes que saíram para passar o dia no sítio do pai dela.

Shirley estava pescando na barranca da propriedade, antes de desparecer. Os parentes procuraram por ela e encontraram apenas o molinete que ela usava. Como sofre de epilepsia, eles acreditam que ela tenha sofrido uma crise e caído no rio.

De acordo com os Bombeiros, é a terceira morte por afogamento no rio registrado este ano na região.

