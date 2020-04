Corpo de mulher seminua é encontrado na BR 262

O corpo de uma mulher morta, ainda não identificado, foi encontrado na tarde deste domingo (19) às margens da rodovia BR 262, em Campo Grande. Informações preliminares apontam que o corpo estava vestido apenas com calcinha e camiseta.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava no local há pelo menos 4 dias, em estado avançado de decomposição e com o rosto desfigurado.

Os militares não souberam informar as causas da morte A Polícia CIvil estava no local com a perícia e não deixou a imprensa se aproximar, além de não passar mais detalhes sobre o ocorrido.

Conforme a Polícia CIvil tudo será investigado.

