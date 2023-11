Corpo de paraguaio é encontrado desmembrado em sacos plásticos em Ponta Porã

O corpo do paraguaio Júlio Alexis Villalba de 31 anos, foi encontrado desmembrado na noite de sábado (4), em uma estrada vicinal às

margens da rodovia MS-463, em Ponta Porã.

Conforme informações do Ponta Porã News, o corpo dele foi desmembrado do tronco e teve as pernas, os braços, as mãos e a cabeça cortadas, provavelmente com uma moto serra. As partes foram encontradas envoltas em sacos plásticos,

amarradas com fitas adesivas.



Policiais civis, militares, da Polícia Nacional e peritos da Polícia Civil de Ponta Porã estiveram no local e as partes do corpo foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (ML) de Ponta Porã.

A suspeita é de que o crime esteja ligado ao crime organizado na fronteira, ou algum tipo de vingança. O caso foi registrado como homicidio qualificado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, na forma tentada.

