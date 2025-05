Corpo de pescador que sumiu durante o sábado é encontrado no Rio Amambai

O corpo de Esequiel de Azevedo, de 31 anos, foi localizado três dias depois de desaparecer nas águas do Rio Amambai, na região conhecida como “Melancia”, localizada na Rodovia MS-156, que liga Amambai a Caarapó.

Conforme as informações do site A Gazeta News, o pescador teria desaparecido durante o final da manhã de sábado (24), enquanto estava pescando com um amigo às margens do rio. A testemunha contou que Esequiel teria caído na água e sumido.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, dando inicio as buscas ainda na tarde de sábado. Porém, o corpo do pescador foi encontrado apenas na manhã de hoje, a aproximadamente 100 metros do local onde ele teria se afogado.

A Perícia Criminal esteve no local e irá apurar as circunstâncias da morte. O caso é investigado pelas autoridades locais.

