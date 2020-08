Corpo de rapaz de 20 anos é encontrado às margens de rodovia em MS

O corpo de Lucas de Souza Ferreira, de 20 anos, foi encontrado por populares quinta-feira (6) próximo a MS-295, região do Assentamento São Cristóvão, no município de Paranhos, na fronteira com o Paraguai.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi executada com vários tiros de pistola 9mm.

Moradores que caminhavam pelo local, avistaram Lucas e acionaram a polícia imediatamente.

Foram apreendidas as 7 munições deflagradas no local e também foi encontrada porção de maconha em uma dos bolsos da roupa da vítima. O caso é tratado como homicídio simples e está em investigação.

