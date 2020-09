Corpo de cabeleireiro é encontrado em rio

Equipe de bombeiros encontrou, na tarde desta terça-feira (22), o corpo do rapaz Jorge Alexandre Hattene, de 33 anos. Ele estava desaparecido desde ás 15h do domingo (20). O corpo foi encontrado sem vida, no córrego Anhanduizinho em frente ao Shopping Norte Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, Jorge estava desaparecido desde segunda-feira (21), e último contato que os familiares tiveram foi quando o rapaz relatou profunda tristeza e que não retornaria para casa, ainda segundo a ocorrência, ele sofria com problemas de depressão e alcoolismo e teria ido ao shopping para comprar outro aparelho de celular.

Familiares e amigos usaram o Facebook para se despedir do rapaz.

