Corpo de segundo pescador desaparecido é encontrado

O corpo do segundo pescador desaparecido nas águas do Rio Brilhante, foi encontrado na manhã desta terça-feira (21), ele estava desaparecido desde o último domingo (19), após uma embarcação virar no rio.

As informações do site "MS em Foco" afirmam que o corpo é do pescador Marcelo da Silva de Souza, 40 anos. No dia do acidente, estavam com ele Eliandro Marques da Silva, 40 anos, que conseguiu se salvar e Júnior da Silva Gonçalves, 34 anos, que também morreu e teve se corpo encontrado na segunda (20).

O acidente ocorreu após o barco, que os três estavam pescando, virar. Eliandro se salvou após segurar em um galão de plástico, de acordo com o site, ele teria tentado socorrer um dos amigos, mas não conseguiu

As buscas começaram na manhã de ontem e foram encerradas há pouco com os dois corpos sendo resgatados.

