Corpo de turista desaparecido é encontrado flutuando em rio

O corpo do turista João Melitão Cagni, 59 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (28), em um rio próximo de Corumbá. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (24), quando saiu para pescar com outros dois amigos.

De acordo com o site local “Diário Corumbaense”, o corpo foi encontrado logo no início da manhã de hoje, às 07:30, um militar do Corpo de Bombeiros informou que o corpo estava a 15 km do ponto do afogamento, flutuando no rio.

De acordo com o Sargento da corporação as causas do acidente ainda serão investigadas, mas foi adiantado que a gravidade do acidente e o final trágico aconteceu, provavelmente, porque o trio não utilizava colete salva-vidas.

João Melitão foi a último corpo a ser resgatado. O corpo de Nelson Balbinot, 65 anos, foi resgatado na tarde de segunda-feira (27), e o de Dirceu Casagrande, 66 anos, no domingo (26).

Acidente

Os três amigos, que são do Sul do País, possuíam um rancho aqui em MS e tinham como costume vir pescar nos rios do estado, pratica realizada há anos pelo trio.

Na sexta-feira, eles saíram de manhã para pescar e não foram mais vistos.

O barco dos turistas estava num barranco, na margem direita do rio Miranda, com a chave de segurança engatada e todos os coletes salva-vidas na embarcação.

