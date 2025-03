Corpo Ã© encontrado Ã s margens da BR-262; suspeita Ã© de atropelamento

Corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado coberto por galhos de árvores na tarde deste sábado (1º), às margens da rodovia BR-262, entre os municípios de Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Segundo a Rádio Caçula, a vítima estava coberta por galhos de árvores, e a principal suspeita é de que tenha sido atropelada. O corpo tinha ferimentos na cabeça e tórax.

Quem avistou o corpo foram motoristas que passavam pelo local e acionaram as autoridades. O homem vestia uma bermuda jeans e chinelos.

